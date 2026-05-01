Selon les dernières informations, le Real Madrid envisagerait de se séparer de l’un de ses attaquants, en raison de l’émergence fulgurante d’Endrick

Selon le Diario AS, le Real Madrid intègre officiellement Endrick dans son effectif pour la saison prochaine. L’attaquant brille à l’Olympique lyonnais, où il s’est adapté sans difficulté au niveau de jeu. Son retour imminent à Madrid se fera toutefois au détriment d’un autre avant-centre : Gonzalo García.

Arrivé au Real en 2024, il avait alors enchaîné les apparitions sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais, sous la direction de Xabi Alonso, le jeune Brésilien s’est retrouvé sur le banc et a sollicité un prêt.

Lyon s’est alors manifesté auprès du Real et a rapidement obtenu un prêt jusqu’en juin, sans option d’achat. Un choix gagnant pour toutes les parties, d’autant que le joueur est sous contrat à Madrid jusqu’en 2030.

Depuis son arrivée en Ligue 1, l’attaquant a conquis la France : sept buts, sept passes décisives et un jeu convaincant font de lui l’un des atouts majeurs de l’OL dans la course à la Ligue des champions.

De plus, le sélectionneur brésilien, Ancelotti, pourrait intégrer son ancien protégé pour la Coupe du monde. Le Real Madrid sait déjà que ce talent exceptionnel reviendra au Santiago Bernabéu cet été, plus expérimenté.

Son retour imminent se fera toutefois au détriment de Gonzalo García, actuel doublure de Kylian Mbappé. Depuis le départ d’Alonso et l’arrivée d’Álvaro Arbeloa, García dispose de beaucoup moins de temps de jeu.

Le Real Madrid sait qu’Endrick est plus polyvalent que García. Ce dernier est un avant-centre pur, tandis qu’Endrick a déjà fait ses preuves sur les ailes et en tant que numéro 10. Il pourrait donc bientôt concurrencer des joueurs comme Franco Mastantuono, Brahim Díaz et Rodrygo.

Âgé de 22 ans, García se rapproche donc d’un départ, même si le Real doit encore décider de le prêter, de le vendre ou de céder son contrat avec une option de rachat. Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2030, l’attaquant avait déjà été évoqué du côté du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund.