Selon les informations les plus fiables, Ismael Saibari s’apprête à quitter le PSV pour un montant d’au moins 60 millions d’euros. Chaque jour, sur Voetbalzone, nous proposons plusieurs sujets de discussion concernant les grands clubs néerlandais, et nous accordons également une attention régulière aux formations qui ne figurent pas parmi le trio de tête traditionnel. Saibari est devenu cette saison la vedette incontestée du club et son départ cet été semble inévitable. L’entraîneur Peter Bosz affirme que le milieu de terrain quittera le PSV pour un montant d’au moins 60 millions d’euros. Pensez-vous que Saibari quittera Eindhoven cet été pour cette somme ? Donnez votre avis dans les commentaires !

Né à Terrassa, près de Barcelone, au sein d’une famille d’origine marocaine, le milieu offensif a déménagé en Belgique à l’âge de six ans. Chez nos voisins du Sud, il a gravi les échelons des équipes de jeunes du KRC Genk avant de rejoindre le PSV lors de l’été 2020.

Il fait ses débuts avec l’équipe première le 1^(er) novembre 2020, pour une unique apparition en Eredivisie cette saison-là. Pilier de Jong PSV en Keuken Kampioen Divisie, il intègre progressivement l’effectif principal lors de l’exercice 2022-2023 et participe activement aux succès collectifs.

Au fil des saisons, il s’est imposé comme un pilier du club et a considérablement gagné en influence au sein de l’effectif, contribuant ainsi aux trois titres nationaux consécutifs du PSV. Dans le même temps, il a laissé son empreinte sur l’équipe de Bosz en VriendenLoterij Eredivisie.

Buts Passes décisives Saison 2023/24 5 4 Saison 2024/25 11 11 Saison 2025/26 14 8 Ces chiffres, bien que concis, fournissent un aperçu précieux de la planification sportive sur les deux exercices à venir. Ils permettent d’ores et déjà d’anticiper une augmentation significative du nombre de rencontres disputées, et donc une gestion plus rigoureuse des effectifs. Les staffs techniques pourront s’appuyer sur ces données pour calibrer les programmes d’entraînement, optimiser la récupération et minimiser les risques de blessure. Sur le plan stratégique, l’évolution des calendriers offre également aux clubs une opportunité de renforcer leur identité de jeu. En effet, disposer de trois matchs supplémentaires dès la saison 2025/26 implique une préparation tactique plus fine, afin de maintenir un niveau de performance constant tout au long de l’année. Enfin, ces indications, bien qu’elles ne dévoilent pas encore le détail des affiches, laissent présager une compétition plus dense et donc plus attractive pour les supporters. Reste désormais à connaître le calendrier précis de chaque journée, ainsi que les éventuelles mesures d’accompagnement prévues par la ligue pour accompagner cette montée en puissance.

L’international marocain réalise actuellement une saison exceptionnelle. À cinq journées de la fin, Saibari compte déjà trois buts de plus à son actif que l’année passée et se présente comme le meilleur buteur du club. Lors de la victoire en Eredivisie contre le FC Utrecht (4-3) samedi dernier, le milieu de terrain de 25 ans a marqué deux buts et délivré une passe décisive. Grâce notamment au match nul entre Feyenoord et le FC Volendam (0-0) le lendemain, le PSV a pu se proclamer à nouveau champion des Pays-Bas après la 29e journée.

Outre ses performances éclatantes sous le maillot du PSV, le natif de Casablanca a également brillé en sélection nationale. Il a disputé l’intégralité des matchs de la Coupe d’Afrique des nations, organisée entre décembre dernier et janvier 2026, et a même ouvert le score en quart de finale contre le Cameroun, contribuant à la victoire 2-0 des siens. Les Lions de l’Atlas ont ensuite atteint la finale, battus 1-0 par le Sénégal. La Confédération africaine de football (CAF) a finalement attribué la victoire aux Lions de l’Atlas, les joueurs sénégalais ayant quitté le terrain après une décision controversée de penalty de l’arbitre.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande atteint actuellement 32 millions d’euros, un chiffre susceptible de grimper encore avant le mercato estival. Un départ vers un championnat de premier plan semble se dessiner, même si le montant d’un éventuel transfert demeure inconnu.