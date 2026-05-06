La Juventus se prépare à un mercato estival chargé. Le club nourrit de grandes ambitions et est pressenti pour recruter plusieurs grands joueurs, mais pour cela, il devra faire le ménage dans son effectif actuel. Teun Koopmeiners pourrait en faire les frais, selon La Gazzetta dello Sport.

Selon le quotidien sportif, la Vieille Dame travaille activement à l’arrivée d’Evan N’Dicka. Le défenseur central de l’AS Rome, auteur d’une excellente saison, est considéré comme le « renfort idéal » pour épauler Gleison Bremer.

L’opération s’annonce toutefois complexe : le FC Barcelone est également sur les rangs, et la Roma réclame quarante millions d’euros pour son défenseur. La Juventus, incapable de s’aligner sur ce montant, songerait donc à inclure Teun Koopmeiners dans la transaction.

« Le Néerlandais ne se sent pas chez lui à la Juve », explique La Gazzetta. « La Roma représenterait une destination bien plus attrayante pour lui que les offres turques récentes. Gasperini s’offrirait ainsi un joueur de haut niveau et la Juve pourrait éviter une perte financière sur l’un des pires transferts de ces dernières années », conclut le quotidien.

Actuellement, le Néerlandais traverse une période délicate à Turin : après avoir été aligné comme titulaire en défense centrale pendant plusieurs semaines, il se contente désormais de brèves apparitions en tant que remplaçant.

Malgré tout, il devrait figurer dans la liste des Oranje pour la Coupe du monde. Lors du récent match amical contre la Norvège (victoire 2-1), Ronald Koeman l’a aligné comme ailier droit reculé, une solution qui a séduit le sélectionneur.

« Koopmeiners est toujours pleinement dans la course pour la Coupe du monde », a déclaré Koeman dimanche sur NOS Studio Voetbal, afin de rassurer le milieu de terrain, auteur de 27 sélections avec les Oranje. « Même s'il joue un peu moins en ce moment, il a toujours été performant en équipe nationale néerlandaise. »