Selon l’expert en transferts Mounir Boualin, le Feyenoord a ajouté Joël Drommel à sa short-list. Le gardien de but n’est plus considéré comme indispensable au PSV et peut désormais chercher un nouveau club.

Le gardien titulaire Timon Wellenreuther est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027. « Il est très bien considéré en Allemagne, où des clubs de Bundesliga le suivent. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat, donc pour Feyenoord, c’est soit le prolonger, soit le vendre pour toucher une indemnité de transfert », analyse Boualin dans le podcast Transfermind.

« Feyenoord établit une short-list de gardiens et j’ai compris que Drommel en fait partie », précise l’expert des transferts.

« Drommel réalise une très bonne saison au Sparta. » Selon l’expert, il a de fortes chances de changer d’air, car il ne jouera que très peu, voire pas du tout, avec les Eindhovenois.

Les Rotterdamois n’ont pas encore passé la vitesse supérieure : « Feyenoord n’a pas encore contacté le PSV de manière concrète, mais il fait bien partie des gardiens figurant sur la liste », précise Boualin.

Selon certaines sources, le PSV demanderait quatre millions d’euros et s’attend à ce que Feyenoord mette la main à la poche. « Je pense que le PSV va demander le prix fort, car je m’attends à ce qu’ils préfèrent ne pas le vendre à un concurrent.

Après le départ de Justin Bijlow, le club a recruté Steven Benda en prêt auprès de Fulham, ce qui fait que le groupe des gardiens de Feyenoord se compose désormais de Wellenreuther, Benda et Liam Bossin.