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Selon les dernières informations, Dies Janse serait en pourparlers avancés et pourrait quitter l’Ajax dès cet été

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Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le Club Bruges s’intéresse de très près à Dies Janse. Ce spécialiste du mercato, réputé pour sa fiabilité, affirme que le défenseur de l’Ajax est déjà en « négociations avancées » avec le club 19 fois champion de Belgique. 

Prêté cette saison au FC Groningen par l’Ajax, le défenseur y livre des performances convaincantes. Il est toutefois lié au club amstellodamois jusqu’en milieu d’année 2029 et doit donc revenir à Amsterdam cet été. 

Cette semaine, il a confié à ESPN être prêt à briguer une place de titulaire : « Suis-je prêt à être titulaire ? Oui. Je reviens et je vais me battre pour une place, c’est aussi simple que ça. Ce qui s’est passé ici à Groningue me donne beaucoup de confiance pour revenir. » 

Pourtant, son retour au Johan Cruijff ArenA est soudain beaucoup moins certain. Si, d’après Tavolieri, le Club de Bruges n’a pas encore transmis d’offre officielle à l’Ajax, les discussions avec le joueur seraient déjà très avancées. 

Le défenseur se montre lui-même réceptif à l’idée de relever un nouveau défi en Belgique. Le Club de Bruges, impressionné par ses performances sous les couleurs de Groningen cette saison, serait déterminé à lui offrir un contrat. 

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