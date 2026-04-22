Selon les dernières informations, Chelsea doit indemniser Rosenior, récemment limogé, à hauteur de plusieurs millions d’euros ; Romano apporte une précision

Début janvier, Chelsea avait proposé à Liam Rosenior un contrat lucratif courant jusqu’en 2032. Un peu plus de trois mois plus tard, l’aventure entre les deux parties a pris fin, contraignant le club londonien à verser une indemnité de départ substantielle à l’entraîneur de 41 ans.

Selon le Daily Mirror, l’ancien entraîneur, qui a été limogé, percevra l’équivalent de 27,6 millions d’euros de la direction de Stamford Bridge, même si ce montant pourrait être légèrement revu à la baisse en raison de certaines clauses.

L’expert des transferts Fabrizio Romano confirme l’existence de cette clause dans le contrat pluriannuel de Rosenior et précise que Chelsea ne versera pas l’intégralité du salaire à l’Anglais au cours des prochaines années. Malgré cela, l’entraîneur limogé peut compter sur une indemnité substantielle.

Selon le Daily Mirror, Chelsea aurait déjà versé plus de 180 millions d’euros à des entraîneurs limogés depuis le début de la Premier League. Antonio Conte détient le record avec environ 30 millions d’euros, devant José Mourinho (26,5 millions en 2007), ainsi que Thomas Tuchel, Graham Potter, Enzo Maresca et Mauricio Pochettino, également indemnisés à hauteur de plusieurs millions.

Selon plusieurs médias anglais, cette séparation fait suite aux résultats décevants en Premier League et en Ligue des champions, tandis que certains joueurs auraient perdu confiance en le jeune technicien.

Callum McFarlane assurera l’intérim, a confirmé le club, et dirigera son premier match dimanche contre Leeds United en demi-finale de la FA Cup.

Actuellement septième de Premier League, le club londonien se contenterait d’une place en Ligue Europa Conférence.