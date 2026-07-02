Selon les calculs de la société britannique Opta, spécialiste des données footballistiques, l’équipe de France arrive en tête des pronostics pour la Coupe du monde 2026, avec 30,12 % de chances de l’emporter, distançant nettement ses poursuivants.

Selon les simulations du superordinateur d’Opta, l’Argentine pointe à la deuxième place avec 14,76 %, devant l’Espagne (12,03 %), l’Angleterre (9,15 %) et le Brésil, cinquième avec 9,04 %, soit environ un tiers des chances des Bleus.

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Opta précise que son modèle repose sur plus de 25 000 simulations de tous les matchs du tournoi, les prévisions étant actualisées après chaque but et chaque résultat, en fonction des performances historiques et récentes des équipes, ainsi que de la force des adversaires et des probabilités de résultats des rencontres.

La France doit sa première place aux performances réalisées jusqu’ici : elle reste invaincue, et a inscrit au moins trois buts à chaque rencontre, porté par Kylian Mbappé, auteur de six réalisations dans cette édition, qui totalise désormais 18 buts en Coupe du monde et se rapproche ainsi du record historique de Lionel Messi (19 buts).

Les Bleus s’apprêtent à défier le Paraguay en huitièmes de finale, et le vainqueur de cette rencontre rencontrera en quarts le gagnant du duel Maroc-Canada.