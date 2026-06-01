Selon les calculs du cabinet d’analyse sportive Opta, les chances de l’équipe nationale néerlandaise de briller au Mondial sont prometteuses

D’après sa dernière publication, l’agence de données Opta accorde peu de chances à l’équipe nationale néerlandaise pour la Coupe du monde 2026. Pourtant, ce pronostic peut être perçu comme encourageant si l’on se réfère aux prévisions de la dernière Coupe du monde.

En 2022, l’Argentine, future championne du monde, n’était que la huitième favorite selon le même modèle. Cette fois, c’est donc aux Oranje d’occuper cette position, ce qui, au regard des prévisions d’il y a quatre ans, nourrit un prudent optimisme. Le bureau d’analyse accorde à la sélection de Ronald Koeman 3,6 % de chances de soulever le trophée.

À l’époque, la France, finaliste malheureuse, était considérée comme la grande favorite, mais en 2026, ce statut revient à l’Espagne : championne d’Europe en titre, elle dispose, avec 16,1 %, de la plus forte probabilité de remporter le titre mondial.

La France (13 %) et l’Angleterre (11,2 %) complètent le top 3. L’Argentine (10,4 %), meilleure nation non européenne, pointe en quatrième position, tandis que la Belgique, avec 2,4 %, ferme la marche dans le top 10.

Les données ne disent toutefois pas tout : lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, Opta s’est complètement trompé. En 2018, le Brésil avait été désigné grand favori, mais il n’a atteint que les quarts de finale, où la Belgique s’est montrée trop forte.

L’économiste allemand Joachim Klement, souvent plus précis, a correctement prédit les trois derniers vainqueurs et place les Pays-Bas en tête de ses propres pronostics pour cette année. Il détaille ici les raisons de son optimisme.