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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Selon les analyses d’Opta, voici les probables vainqueurs des quarts de finale de la Coupe du monde… avec une estimation surprenante pour le Maroc

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Argentine vs Suisse
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Suisse
Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
France
Maroc
É.-U.
Argentine
Suisse
Norvège
Angleterre
Espagne
Belgique

Le Maroc a éliminé le Canada en huitièmes de finale

Ce jeudi, le réseau de statistiques « Opta » a publié ses prévisions sur les chances de qualification des huit équipes encore en course pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2026, juste avant le coup d’envoi des quarts de finale.

Elle place l’équipe de France en tête des pronostics, avec 74 % de chances d’atteindre le carré d’as, contre seulement 26 % pour le Maroc.

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Un cadre des Bleus prévient toutefois : « Ce ne sera pas facile contre le Maroc. »

Dans un autre match, les analyses du site prévoient la supériorité de l’équipe d’Espagne, dont les chances de qualification s’élèvent à 70 %, contre 30 % pour la Belgique.

Dans le troisième match, Opta accorde 62 % de chances à l’Angleterre, contre 38 % à la Norvège, révélation du tournoi après avoir éliminé le Brésil en huitièmes.

Enfin, en clôture des quarts, Opta donne l’Argentine, championne en titre, à 69 % contre 31 % pour la Suisse.


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