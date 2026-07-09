Selon les analyses d’Opta, voici les probables vainqueurs des quarts de finale de la Coupe du monde… avec une estimation surprenante pour le Maroc

Ce jeudi, le réseau de statistiques « Opta » a publié ses prévisions sur les chances de qualification des huit équipes encore en course pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2026, juste avant le coup d’envoi des quarts de finale.

Elle place l’équipe de France en tête des pronostics, avec 74 % de chances d’atteindre le carré d’as, contre seulement 26 % pour le Maroc.

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Un cadre des Bleus prévient toutefois : « Ce ne sera pas facile contre le Maroc. »

Dans un autre match, les analyses du site prévoient la supériorité de l’équipe d’Espagne, dont les chances de qualification s’élèvent à 70 %, contre 30 % pour la Belgique.

Dans le troisième match, Opta accorde 62 % de chances à l’Angleterre, contre 38 % à la Norvège, révélation du tournoi après avoir éliminé le Brésil en huitièmes.

Enfin, en clôture des quarts, Opta donne l’Argentine, championne en titre, à 69 % contre 31 % pour la Suisse.



