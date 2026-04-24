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Bart DHanis

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Selon Le Telegraaf, les raisons du départ soudain de Dennis te Kloese de Feyenoord sont claires

Feyenoord

Marcel van der Kraan, chef du service des sports dujournal De Telegraaf, a expliqué dans le podcast Kick-off les raisons du départ de Dennis te Kloese de son poste de directeur général et technique du Feyenoord.

Jeudi après-midi, son départ avait été annoncé de manière inattendue. Le dirigeant s’apprête à s’engager avec le CF Monterrey, au Mexique, pays où il avait déjà exercé par le passé.

« Il a tiré ses conclusions. Je pense que cette décision vient avant tout de Dennis lui-même », explique Van der Kraan dans le podcast footballistique du journal.

« Plusieurs raisons expliquent son départ cet été. Il a accompli sa mission avec, comme dans tout parcours, des hauts et des bas. Tout le monde en convient. Il a aussi traversé des moments difficiles sur le plan personnel », poursuit-il.

« Je pense que ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ces menaces (de la part des supporters du Feyenoord, ndlr) et le fait qu’il ait eu besoin d’une protection pendant un certain temps. »

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« Il n’a même pas pu assister à un ou deux matchs parce que la situation était trop menaçante. Oui, il a une famille. Il habite dans le quartier. Cela a pesé dans sa décision », conclut-il.

Van der Kraan sait déjà qui prendra la relève au poste de directeur technique : « Kees van Wonderen va arriver. Il doit encore donner son accord, mais vous pouvez déjà le noter. »

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