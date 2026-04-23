Selon Le Telegraaf, l’Ajax connaîtrait déjà son terrain d’exil pour d’éventuels barrages européens : le club jouerait dans ce stade

Selon De Telegraaf, qui cite des sources au sein de la KNVB, l’Ajax, s’il termine hors du top 4 de la VriendenLoterij Eredivisie, disputera ses matchs à domicile à Volendam en cas de participation aux barrages européens.

Si le club ne termine pas dans le top 4 de la VriendenLoterij Eredivisie, il devra passer par ces barrages pour décrocher un billet pour la Coupe d’Europe. Reste à savoir où les Amstellodamois joueront leurs matchs à domicile.

En effet, du 16 mai au début juin, le Johan Cruijff ArenA accueillera dix concerts de Harry Styles. Les barrages, programmés le jeudi 21 mai et le dimanche 24 mai, ne permettront donc pas à l’Ajax d’utiliser son stade habituel.

Le club doit donc trouver une solution de repli. Selon les informations de De Telegraaf, deux options étaient sur la table : l’Asito Stadion d’Heracles Almelo et le Kras Stadion du FC Volendam.

Il est désormais acquis que Volendam accueillera l’Ajax. Toutefois, FC Volendam pourrait lui-même disputer les barrages du Keuken Kampioen à la même période.

Ce scénario se concrétiserait si le club termine à la seizième place de la VriendenLoterij Eredivisie, ce qui lui imposerait de jouer à domicile le samedi 23 mai, soit la veille d’une éventuelle finale de l’Ajax dans la même enceinte.

Enfin, l’Ajax n’a qu’un retard de deux points sur la quatrième place, synonyme de qualification directe pour le tour préliminaire de la Ligue Europa.