Selon le journal AD, Memphis Depay, Wieffer, Kluivert, De Vrij et Timber font l’objet d’une actualité majeure

Memphis Depay sera bien dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde, a confirmé mercredi matin Maarten Wijffels, journaliste au quotidien néerlandais Het Algemeen Dagblad. Ronald Koeman dévoilera officiellement son groupe cet après-midi.

Bien qu’il n’ait disputé que vingt minutes avec les Corinthians depuis fin mars, Koeman estime cette expérience suffisante pour justifier sa sélection. Selon Wijffels, « l’espoir prime ».

Selon Wijffels, Justin Kluivert est d’ailleurs actuellement à Zeist pour démontrer sa pleine forme.

Mats Wieffer s’entraîne actuellement au Campus de la KNVB pour convaincre le sélectionneur de l’inclure dans la liste définitive.

Jurriën Timber reprend ce mercredi l’entraînement collectif avec Arsenal, précise Wijffels, et Koeman souhaite le sélectionner, même s’il peut encore attendre quelques jours.

Stefan de Vrij, légèrement touché à l’aine le week-end dernier, passera des examens médicaux ce mercredi pour confirmer sa disponibilité.

Les listes définitives doivent être transmises à la FIFA le 1er juin, aussi Koeman pourrait-il encore gagner du temps avant de statuer sur Timber et De Vrij.

Un joueur blessé peut même être remplacé jusqu'à la veille du match, ce qui laisse penser que les deux défenseurs ont de fortes chances d'être finalement retenus.



