Malgré l’euphorie suscitée par cette victoire historique face à la Nouvelle-Zélande et par la première place du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, la sélection égyptienne a connu un revers avec les blessures de deux de ses joueurs, Hamdi Fathi et Hossam Abdel-Majeed, lors d’une soirée à la fois glorieuse et douloureuse.

Le staff des Pharaons a détaillé la nature des blessures survenues lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande.

Ibrahim Hassan, le sélectionneur, a confirmé que les examens d’imagerie médicale, réalisés sous la supervision du Dr Mohamed Abou El-Ela, ont diagnostiqué une lésion aux ischio-jambiers pour Hamdi Fathi, survenue durant la rencontre face aux Kiwis.

Dans des déclarations relayées par le site officiel de la Fédération égyptienne de football, il a précisé que le retour de Fathi sur les terrains dépendra de sa réponse au programme de soins prescrit.

Il a ajouté que les examens d’imagerie effectués sur le défenseur Hossam Abdel-Majeed ont confirmé l’intégrité de ses os faciaux, et que le joueur reprendra l’entraînement puis rejoindra le groupe dès que le protocole médical le permettra.

Les Pharaons avaient dominé la Nouvelle-Zélande 3-1 lors de la deuxième journée du groupe 7 des qualifications pour le Mondial 2026.

Grâce à ce succès, les Pharaons totalisent quatre points et prennent la tête du groupe, une première dans l’histoire des participations égyptiennes à la Coupe du monde.

Le staff médical de la sélection reste mobilisé 24 heures sur 24 pour accompagner leur rétablissement et les préparer au mieux à la suite de la compétition, alors que l’Égypte vise à poursuivre son parcours historique dans cette Coupe du monde.