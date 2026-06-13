À la veille de son entrée en lice contre le Brésil, dimanche matin lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, la sélection marocaine a essuyé de vives critiques de la part de certains journalistes saoudiens.

Les « Lions de l’Atlas », évoluant dans le groupe 3 avec le Brésil, Haïti et l’Écosse, sont selon la plupart des pronostics bien placés pour atteindre les seizièmes de finale.

Mohsen Al-Jamaan, ancien international saoudien et désormais analyste pour la chaîne Al-Riyadiah, a ainsi commenté : « Le Brésil possède un groupe de joueurs exceptionnel. Son expérience et sa solidité comptent bien plus que l’âge. »

Et d’ajouter : « De la défense à l’attaque en passant par le milieu de terrain, la Seleção possède des joueurs capables de dominer le Maroc et les autres adversaires. »

Il a conclu : « Le Maroc est capable de produire un beau jeu, mais le vrai problème vient du chaos qui entoure les décisions administratives et les changements d’entraîneurs. Je ne sais pas quelle stratégie l’entraîneur actuel va adopter, ce qui compliquera encore plus la tâche face au Brésil ».

À lire aussi... Le nouveau Ronaldo... La Coupe du monde aux États-Unis verra-t-elle naître un nouveau phénomène brésilien ?

Il a ajouté : « La continuité est l’un des principaux facteurs de réussite d’une sélection, comme le montre l’exemple de l’Argentine avec Scaloni, tandis que le Maroc sombre dans le chaos. »

De son côté, le journaliste Nabil Nakchbendi reconnaît : « Le Maroc est devenu clairement imprévisible. Il a obtenu de nombreux résultats ces dernières années, mais il y a une situation étrange que je ne comprends pas dans la prise de décisions. »

Il a précisé : « Le Brésil possède des joueurs exceptionnels, notamment son trio offensif Vinícius-Raphinha, soutenu par Casemiro, et son unique souci réside dans la cohésion. »

Il conclut : « La rencontre face au Maroc sera le match le plus délicat du Brésil dans la phase de groupes, mais la Seleção dispose des armes pour l’emporter, d’autant que l’entraîneur des Lions de l’Atlas n’a pas encore fixé de onze type. »

Il conclut : « J’espère que l’équipe du Maroc sera à la hauteur, notamment Yassine Bounou, qui a connu une saison plus difficile avec Al-Hilal. »



