La décision de la Fédération internationale de football (FIFA) d’annuler le carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun et de l’autoriser à affronter la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a provoqué un tollé international, après une intervention directe du président américain Donald Trump, certains observateurs parlant d’une « farce », et de « corruption dans le football ».

Le quotidien belge Het Nieuwsblad parle d’une « farce, et même d’une très mauvaise farce », tandis que le britannique Daily Mail accuse : « Trump et Infantino entraînent le football dans le marécage de la corruption. »

Trump a publiquement remercié la FIFA

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, le chef d’État du pays hôte est intervenu publiquement dans une décision arbitrale : Trump a remercié la FIFA sur son compte officiel « d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grave injustice », une déclaration qui a déclenché une vague de colère dans les milieux sportifs internationaux.

Balugon avait initialement écopé d’un carton rouge lors d’un match précédent, ce qui aurait dû entraîner automatiquement sa suspension pour la rencontre contre la Belgique ; or la FIFA est revenue de manière inattendue sur sa décision, une mesure sans précédent dans l’histoire de la compétition.

La Belgique menace la FIFA dans un communiqué officiel

Cette décision a immédiatement provoqué la colère de la sélection belge, qui a publié un communiqué officiel dénonçant un « scandale » et menaçant la FIFA d’actions judiciaires, estimant que cette mesure « porte atteinte à l’équité de la compétition et sape la crédibilité même du tournoi ».

La colère a rapidement dépassé les frontières belges pour gagner de nombreux médias internationaux. Le quotidien britannique Daily Star a ainsi estimé que « l’amnistie accordée à Balagoun a laissé la Belgique sous le choc », voyant dans cette décision un « précédent dangereux qui menace l’avenir du football ».

Un consensus international rare pour condamner cette décision.

Même la presse française, rarement alignée sur les Belges, a pris position : Le Parisien parle d’un « gain considérable pour les États-Unis au détriment de l’intégrité de la compétition », évoquant une ingérence politique.

À la veille du match très attendu entre les États-Unis et la Belgique, l’affaire fait la une des journaux internationaux, tandis que s’accumulent les questions sur son influence possible sur la rencontre et sur l’arbitrage de la FIFA.

Une crise de confiance au sein de la FIFA

Cette décision porte un nouveau coup à la crédibilité de la FIFA, déjà critiquée pour le manque de transparence de ses choix, d’autant plus que les États-Unis coorganisent la compétition avec le Canada et le Mexique, suscitant des craintes légitimes sur l’influence possible des pressions politiques dans les aspects techniques de la compétition.