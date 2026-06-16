Selon la presse espagnole, un joueur du FC Barcelone aurait « terni » l’image de l’équipe nationale

La décision de Luis de la Fuente, sélectionneur de l’équipe d’Espagne, d’aligner Gavi, milieu du FC Barcelone, au poste d’ailier gauche lors du match contre le Cap-Vert, qui marquait l’entrée en lice de « La Roja » en Coupe du monde, a provoqué une vive polémique dans les médias espagnols, nombreux étant ceux qui estiment que le joueur n’évoluait pas à son poste de prédilection.

Selon le quotidien espagnol AS, ce repositionnement a alimenté un vaste débat parmi les spécialistes. Le média souligne que le joueur a été l’un des moins servis du match, malgré une activité débordante et un apport défensif notable, concluant qu’il « ressemblait davantage à un milieu de terrain qu’à un ailier offensif ».

En conférence de presse, De la Fuente a assumé son choix, expliquant qu’il visait à « créer un surnombre au milieu de terrain et à ouvrir des espaces pour les joueurs qui montent de derrière », et saluant l’efficacité du dispositif en première période grâce aux déplacements de Cucurella et Yurenti. Ces explications n’ont toutefois pas convaincu une partie de la presse spécialisée.

Sur les ondes de la « Cadena Ser », Miguel Martín Talavera a estimé que la rencontre constituait « le pire moment pour l’entraîneur, tant dans ses choix que dans ses explications », tandis que, sur « El Larguero », Dani Garido affirmait que « positionner Gavi sur l’aile a dénaturé le jeu de l’équipe », et estimant que « Yeremi Pino aurait été le choix le plus pertinent ».

Alvaro Benito a estimé que « Gavi n'apporte pas la profondeur requise à ce poste », rappelant que « Flick l'avait déjà essayé à Barcelone sans succès ».

Sur les ondes de Cadena Cope, Manolo Lama a jugé la décision « incompréhensible », estimant que « l’absence de vrais ailiers a privé la Roja de profondeur offensive ».

Si les critiques visent avant tout les choix tactiques de l’entraîneur plutôt que la performance individuelle de Gavi, le milieu du FC Barcelone se retrouve malgré lui au cœur du débat médiatique.

En 71 minutes sur la pelouse, le milieu de terrain a remporté 7 duels, réalisé 4 interventions défensives et réussi 26 passes sur 30 (87 % de réussite).

Tous les regards sont désormais tournés vers De la Fuente, qui pourrait modifier son onze de départ lors des prochaines rencontres.