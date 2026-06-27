Selon la presse espagnole, Marc-André ter Stegen aurait trouvé un accord personnel avec l’Ajax

L'Ajax et le FC Barcelone continuent de négocier au sujet de Marc-André ter Stegen. Il y a quelques jours, le quotidien espagnol AS affirmait qu'un accord avait été trouvé entre le club amstellodamois et les Blaugrana, mais ce point n'est pas encore acté. Toutefois, d'après Sport, le gardien de 34 ans aurait déjà trouvé un accord personnel avec l'Ajax.

Selon cette même source, un accord entre le gardien et l’Ajax serait en place depuis plusieurs jours. « Le projet sportif et personnel proposé par l’Ajax l’a convaincu », ajoute Sport.

Le gardien de 34 ans a trouvé un accord personnel avec l’Ajax, mais les deux clubs peaufinent encore les modalités du prêt. Barcelone ne s’oppose pas au départ de Ter Stegen, mais les discussions se poursuivent, notamment sur la répartition de son salaire.

L’Ajax n’est évidemment pas en mesure d’assumer la totalité de la rémunération du gardien allemand. Selon Sport, qui cite des sources proches du dossier, le club amstellodamois ne pourrait prendre en charge qu’environ quinze pour cent du salaire.

Le club catalan prendrait alors à sa charge les 85 % restants et négocie des contreparties, comme des primes liées au nombre de matchs joués par le gardien, aux titres remportés ou à une qualification en Ligue des champions.

Le gardien allemand, lui, espère que les deux clubs s’entendent vite afin de pouvoir rejoindre l’effectif ajacide.

L’Allemand, régulièrement handicapé par des blessures, avait manqué toute la première partie de la saison dernière en raison d’un problème de dos. En janvier, il s’était exilé à Gérone pour retrouver du temps de jeu, mais son passage s’est limité à deux matchs en raison d’une lésion aux ischio-jambiers.

La présence de Míchel, avec qui le gardien a travaillé plusieurs mois à Gérone, aurait été déterminante dans son choix d’opter pour l’Ajax.