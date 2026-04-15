Mardi soir, Liverpool, dirigé par Arne Slot, n’a pas réussi à renverser la vapeur lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Battus 2-0 à l’aller, les Reds ont de nouveau cédé sur le même score à Anfield. Plusieurs médias anglais estiment qu’un Néerlandais a particulièrement déçu.

Le Daily Express, comme plusieurs autres publications, pointe du doigt la performance de Jeremie Frimpong et lui attribue la note de 5, estimant qu’il n’a pas été à la hauteur, surtout en phase défensive.

Les deux autres Néerlandais titulaires, Ryan Gravenberch et Virgil van Dijk, obtiennent une note légèrement supérieure. Le journal salue notamment la performance du capitaine de Liverpool, qui a eu une occasion en or d’ouvrir le score en première période. « Même s’il n’est pas encore à son meilleur niveau cette saison, le Néerlandais semblait proche de sa forme optimale », conclut-il.

The Mirror est tout aussi sévère avec l’ex-défenseur de Leverkusen, lui attribuant un 4 et jugeant sa performance « l’une de ses pires prestations de la saison ». En revanche, le milieu de terrain Ryan Gravenberch et le capitaine Virgil van Dijk sont plus épargnés : le premier est dit avoir « pris le jeu à son compte au fil du match » et avoir exercé « une grande influence en seconde période », tandis que le second, proche de l’ouverture du score en première mi-temps, est crédité d’une performance encourageante malgré un niveau encore perfectible.

Même Goal n’a pas épargné le défenseur de 25 ans, lui attribuant un 3/10 pour une « performance catastrophique ». « Il a perdu le ballon à maintes reprises en première période. C’est pourquoi il a été remplacé à la mi-temps », ajoute le média.

Malgré les critiques négatives, Frimpong n’est pas le seul joueur dans le viseur des observateurs. Alexander Isak, de retour dans le onze de départ après une longue blessure, est également pointé du doigt par la presse anglaise.

Le Daily Express estime que le Suédois « n’a rien apporté » durant ses 45 minutes sur la pelouse, et lui attribue la note de 3. Le Mirror se montre un peu plus indulgent (4), mais qualifie tout de même la décision de Slot de titulariser l’attaquant de 26 ans de « choix étrange ».

Éliminé de la Ligue des champions, le groupe de Slot voit ses espoirs de titre s’envoler. Il devra pourtant rester concentré lors des dernières journées afin d’assurer une place qualificative pour la prochaine édition de la C1. Liverpool pointe actuellement à la cinquième place, avec quatre points d’avance sur Chelsea, sixième.