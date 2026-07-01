Pour l’ancien international allemand Stefan Effenberg (57 ans), l’élimination de la Mannschaft est une « véritable catastrophe », une « défaite extrêmement amère ».

Il exhorte par ailleurs les instances du football allemand à tirer les enseignements de cet échec et à opérer une mue profonde au sein de la sélection, y compris à l’un des postes clés : celui de gardien de but.

Le journal Bild a relayé ces propos tenus par Evenberg dans sa chronique publiée sur le site d’information T-Online, où il a souligné la nécessité de repenser le poste de gardien de but, redevenu vacant après l’annonce de la retraite de Manuel Neuer (40 ans), immédiatement après l’élimination aux tirs au but face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde, lundi soir.

Effenberg a déclaré : « Il faut désormais tourner définitivement la page Manuel Neuer au sein de la Fédération allemande de football, mais le retour d’Oliver Baumann ne semble pas logique à long terme », écartant ainsi Baumann, le gardien de Hoffenheim, comme successeur.

Baumann avait été le gardien titulaire de l’Allemagne lors de la première retraite internationale de Neuer en 2024, avant de perdre sa place juste avant la Coupe du monde.

À la place, il propose de confier les cages à Jonas Omlin (22 ans), coéquipier de Neuer au Bayern Munich.

Il s’est exprimé sans détour : « Jonas Orbej doit être le gardien titulaire de l’équipe nationale allemande lors du prochain match international. »

Orberg a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich la saison dernière en tant que gardien remplaçant, et il sera progressivement intégré au poste de gardien titulaire au Bayern Munich sous la houlette de Neuer la saison prochaine.

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Un changement radical ?

Mais l’appel d’Effenberg en faveur d’un rajeunissement de l’équipe ne se limite pas aux autres joueurs. Il a en effet déclaré : « Huit joueurs de l’effectif de la Coupe du monde avaient 30 ans ou plus, et quatre autres en auront 30 cette année. Il est peut-être temps désormais de se concentrer davantage sur les jeunes joueurs » afin que la sélection allemande retrouve son éclat.

Outre Neuer et Baumann, l’effectif actuel aligne plusieurs joueurs déjà dans la trentaine : Jonathan Tah (30 ans), Antonio Rüdiger (33 ans), Joshua Kimmich (31 ans), Leon Goretzka (31 ans), Pascal Groß (35 ans) et Leroy Sané (30 ans).

Parmi les jeunes capables, selon lui, de faire la différence, figure Linart Karl (18 ans), que l’ancien international voit déjà comme un futur pilier sur l’aile droite.

Selon Evenberg, Karl doit façonner l’identité offensive aux côtés de Saïd Al-Mulla (19 ans), Florian Wirtz (23 ans) et Jamal Musiala (23 ans).

La légende du Bayern Munich estime également que Malick Thiaw (24 ans), Nico Schlotterbeck (26 ans) et Nathaniel Brown (23 ans) sont des piliers défensifs sur lesquels il faut s’appuyer.

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