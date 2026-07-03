Islam Slimani, meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne, a adressé une critique acerbe à l’entraîneur suisse Vladimir Petković, estimant que les « Guerriers du désert » avaient perdu leur identité technique lors de l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse.

Les Verts ont été éliminés dès le premier tour après une défaite 2-0 face à la Suisse, rencontre qui a soulevé de nombreuses interrogations sur la prestation technique et la gestion tactique du staff.

Dans des déclarations accordées à la chaîne « beIN Sports », Slimani a estimé que l’équipe nationale avait affiché un visage totalement différent de celui des matchs précédents, soulignant que la décision de s’appuyer sur un « faux neuf » avait déstabilisé le groupe et dilué son identité sur le terrain.

Il a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi on a changé de style de jeu dans un match de cette envergure. Les joueurs ont-ils eu suffisamment de temps pour s’entraîner à cette tactique ? Les changements constants dans la composition et le plan de jeu d’un match à l’autre empêchent l’équipe de trouver sa stabilité. »

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L’ancien attaquant algérien a estimé que la crise ne concernait pas uniquement le match contre la Suisse, mais s’étendait à l’ensemble de la période écoulée, soulignant que la sélection nationale n’avait pas réussi à se forger une identité technique claire au cours des deux dernières années, en raison des nombreux changements apportés au style de jeu et du manque de recours à un groupe de joueurs fixes.

Slimani a par ailleurs pointé des erreurs défensives évidentes, tout en estimant que le staff technique n’avait pas su y répondre, les changements opérés par Petković n’apportant ni valeur ajoutée ni solutions offensives capables de inverser la tendance. «Cet entraîneur ne connaît pas la nature du joueur algérien et je pense que son style ne nous convient pas.»

Il a conclu en rappelant que le rôle de l’entraîneur ne se limite pas à l’élaboration du plan technique, mais s’étend à l’aspect psychologique : « Les joueurs ont besoin d’un entraîneur qui leur donne confiance et les motive dans ce genre de matchs, car le mental fait autant la différence dans les grandes compétitions que les aspects tactiques. »