La chaîne officielle du Real Madrid a dénoncé le système d’arbitrage de la « Liga », accusant la compétition d’être « truquée », après le match nul 1-1 concédé par les Merengues face à Gérone, vendredi au stade Santiago Bernabéu, lors de la 31^e journée du championnat d’Espagne.

Elle a exprimé son vif étonnement face à certaines décisions arbitrales, notamment le refus d’accorder un penalty qu’elle juge « très évident » en faveur de la star française Kylian Mbappé.

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Elle rappelle qu’en première période, l’arbitre avait immédiatement sifflé une faute après un contact facial sur Mbappé alors que l’attaquant partait au but, mais qu’il n’a pas réagi lorsque le même joueur a reçu un coup au visage plus tard.

Elle ajoute : « Cette disparité dans l’interprétation des situations pose question, d’autant plus que, dans le même match, le jeu a été interrompu pour un “léger contact” avec le visage du défenseur, jugé fautif. »

Elle conclut : « Nous ne sommes plus face à de simples erreurs individuelles, mais bien devant une problématique récurrente de manque de cohérence dans les critères d’arbitrage des matchs de championnat. »