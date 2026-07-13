La Coupe du monde 2026 entre dans sa phase finale : les quatre demi-finalistes sont connus – la France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine. Si le niveau très équilibré des quatre formations rend le pronostic délicat, l’analyse des statistiques et du niveau technique observé jusqu’ici accorde un léger avantage à deux d’entre elles.

Sur la base des performances des équipes tout au long du tournoi, l’intelligence artificielle prévoit que la finale de la Coupe du monde 2026 opposera la France à l’Argentine.

Cette projection s’appuie sur des indicateurs techniques et statistiques, et non sur l’histoire ou les noms des joueurs.

Selon l’IA, les Bleus sont l’équipe la plus équilibrée du tournoi, grâce à un mélange optimal de puissance offensive et de solidité défensive. Ils possèdent la meilleure attaque des demi-finalistes et la meilleure différence de buts, avec la capacité de faire la différence face à des blocs défensifs bien organisés. De plus, l’équipe de Didier Deschamps a atteint le dernier carré sans passer par les prolongations en quart de finale, ce qui lui confère un avantage physique non négligeable avant d’affronter l’Espagne.

Dans l’autre demi-finale, l’équilibre est plus net entre l’Angleterre et l’Argentine, mais l’IA accorde un léger avantage au champion du monde en titre.

Même si l’Albiceleste a encaissé davantage de buts que son adversaire, elle a montré un mental de champion en remettant les pendules à l’heure face à l’Égypte puis en éliminant la Suisse au terme d’un match accroché, preuve d’une capacité à gérer la pression et à répondre présente dans les grands rendez-vous.

En revanche, l’Angleterre s’appuie surtout sur les performances de Jude Bellingham et Harry Kane, mais son efficacité offensive reste, aux yeux de l’IA, inférieure à celle de ses rivaux.

Ces projections ne s’appuient pas sur les confrontations directes récentes : la France d’aujourd’hui a évolué par rapport aux éditions précédentes, malgré ses deux dernières défaites face à l’Espagne, et les rares affrontements entre l’Angleterre et l’Argentine ces dernières années manquent de pertinence. Le principal critère d’évaluation reste donc la performance dans le tournoi en cours, l’équilibre tactique, les statistiques offensives et défensives, ainsi que la capacité de chaque équipe à gérer les matchs à élimination directe.

Sur cette base, la France demeure légèrement favorite pour éliminer l’Espagne, et l’Argentine de se défaire de l’Angleterre afin que les deux formations se retrouvent en finale, un remake de la finale du Mondial 2022. Reste que les écarts sont faibles et que toute surprise reste possible.

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