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Selon l’intelligence artificielle, voici le résultat du match Égypte-Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande vs Égypte
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Les Pharaons chassent leur première victoire

Les supporters égyptiens se préparent à suivre la rencontre très attendue entre l’équipe d’Égypte et son homologue néo-zélandaise, lundi à l’aube, lors de la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026. Ce match pourrait s’avérer décisif dans la course à la qualification pour le tour suivant.

Au vu des performances de la première journée, l’intelligence artificielle accorde un léger avantage aux Pharaons tout en prévoyant une rencontre accrochée face à un adversaire capable de bousculer les cadors.

Les Pharaons ont entamé leur campagne par un précieux match nul 1-1 contre la Belgique, grâce à un plan de jeu rigoureux défensivement et efficace offensivement, leur permettant d’arracher un point précieux face à l’un des principaux favoris du groupe.

De son côté, la Nouvelle-Zélande a surpris en arrachant le nul 2-2 face à l’Iran grâce à un mental d’acier et une efficacité offensive qui confirment son statut d’adversaire redoutable.

L’IA accorde un léger avantage à l’Égypte grâce à l’expérience de ses joueurs et à sa force offensive capable de dicter le tempo du match, tandis que la Nouvelle-Zélande misera sur sa puissance physique, ses coups de pied arrêtés et ses contres-attaques rapides.

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Prédictions de l’IA pour Égypte-Nouvelle-Zélande :

Victoire de l’Égypte : 50 %

Match nul : 30 %

Victoire de la Nouvelle-Zélande : 20 %.

Dans ce contexte, le scénario le plus probable selon l’IA est une victoire égyptienne sur le score de 2-1, lors d’une rencontre qui s’annonce indécise et riche en occasions.

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