Selon L’Équipe, qui contredit De Telegraaf, l’Ajax pourrait devoir débourser plusieurs millions de plus pour s’offrir Henrique

Vendredi matin, Mike Verweij, du journal De Telegraaf, a annoncé que l’Ajax et l’AS Monaco étaient parvenus à un accord concernant Caio Henrique pour un montant de neuf millions d’euros, mais L’Équipe indique désormais que ce montant serait nettement plus élevé.

Jeudi soir, Foot Mercato révélait l’intérêt de l’Ajax pour le latéral gauche brésilien, lequel serait enthousiaste à l’idée de rejoindre Amsterdam. Moins de douze heures plus tard, Jordi Cruijff aurait trouvé un accord avec Monaco. Selon Verweij, le montant s’élèverait à neuf millions d’euros.

Selon le quotidien français, le montant s’élèverait en réalité à dix millions d’euros hors primes.

S’y ajouteraient trois millions d’euros de bonus, et Monaco aurait négocié 25 % sur une éventuelle revente du latéral.

Reste désormais à l’Ajax à s’entendre avec le joueur. Des discussions sont en cours pour un contrat courant jusqu’en milieu de saison 2029 ou 2030.

Le joueur, lui, brûle d’envie de rejoindre Amsterdam, convaincu qu’il pourra se remettre en lumière aux yeux du sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti. Il compte déjà cinq sélections avec la Seleção.

Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid à l’été 2020, le latéral gauche est rapidement devenu un pilier du Stade Louis II. Au total, il a disputé 211 matchs pour Monaco, inscrivant trois buts et délivrant pas moins de 41 passes décisives.