Dans une analyse tactique approfondie, le prestigieux journal français « L'Équipe » a mis en garde la sélection nationale française contre la dangerosité exceptionnelle du Maroc, son prochain adversaire en quarts de finale de la Coupe du monde, jeudi prochain, soulignant que les Lions de l'Atlas « n'aiment rien tant que les grands espaces et les percées rapides et puissantes ».

Sous le titre « Le Maroc, futur adversaire de la France en Coupe du monde, adore le football, mais il adore encore plus les grands espaces », le quotidien a livré une analyse détaillée de la performance des Lions de l’Atlas lors de leur victoire 3-0 contre le Canada en huitièmes de finale, mettant en lumière leur projet de jeu.

L’Équipe souligne les difficultés rencontrées par le Maroc en première période : près de 50 % du jeu s’est déroulé dans son tiers défensif malgré une possession de balle de 66,5 %. ne cadrant qu’une seule fois et affichant un indice de dangerosité de 0,02. La publication salue au passage l’intelligence tactique de l’entraîneur canadien Jesse Marsch, qui a fermé les espaces centraux et repoussé les Marocains sur les ailes.

Mais, après des ajustements à la mi-temps, le vrai Maroc est revenu en seconde période, capable de jouer en profondeur et d’imposer un jeu serré entre ses attaquants, avec une prestation brillante d’Ezzedine Ounahi que le journal décrit comme « disposant d’une grande liberté et sachant se montrer dangereux dans les grands espaces ».

« L’Équipe » livre des statistiques à même d’inquiéter les Bleus : le Maroc (à l’instar de la France) a marqué le plus de buts en contre-attaque dans ce Mondial (trois au total) et se classe parmi les formations les plus dangereuses en transitions rapides, avec 0,33 xG par match.

Le journal note toutefois que le Maroc pourrait être privé d’Ismail Saibari, joueur du Bayern Munich, sorti blessé face au Canada, et lance, ironique : « Les Bleus ne s’en plaindront pas », d’autant que l’équipe de Didier Deschamps a « tremblé » sur les transitions défensives rapides du Sénégal, malgré sa victoire 3-1.

« L’Équipe » qualifie d’ores et déjà cette confrontation de « passionnante » entre deux équipes qui « adorent quand le jeu s’ouvre », et avertit les Bleus : il faudra répondre présent sur le contre-pressing et contenir la vitesse des offensives marocaines.

La leçon est claire : « Privé de ballon, le Maroc se crée souvent l’espace nécessaire pour appliquer son plan de jeu préféré », un dilemme exposé pour les Bleus : laisser la possession à l’adversaire ou le presser au risque de lui offrir les intervalles où il se mue en « bête féroce ».