Selon l’ancien gardien de Liverpool, Cristiano Ronaldo pourrait nuire aux intérêts du Portugal lors de la Coupe du monde, contrairement à Lionel Messi

L’ancien gardien de Liverpool a estimé que le capitaine d’Al-Nassr, le Portugais Cristiano Ronaldo, pourrait nuire aux intérêts de la sélection portugaise s’il prenait part à la Coupe du monde 2026.

Ronaldo se prépare à disputer sa dernière Coupe du monde, en 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où le Portugal affrontera la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe 11.

Mais l’Américain Brad Friedel, ex-gardien de Liverpool et de Tottenham, estime que la présence de la star portugaise nuirait à sa sélection, contrairement à l’Argentin Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami.

« Tous les joueurs doivent prendre leur retraite un jour, c’est la vie, et cela vaut aussi pour Ronaldo », a-t-il déclaré au journal portugais A Bola.

Il a ajouté : « Ronaldo semble toujours en excellente forme physique, mais sa façon de jouer a changé, et il peut arriver un moment où un joueur donné peut nuire à l’équipe sur le plan collectif. »

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Il a ajouté : « En même temps, ce n’est pas le genre de joueur que l’on peut laisser sur le banc, car si l’on exclut Ronaldo de l’équipe, ce sera le seul sujet de conversation pendant la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Je suis soulagé de ne pas avoir à prendre cette décision, car il est clair que Messi et Ronaldo sont sur le déclin. »

Il a ajouté : « Messi joue encore beaucoup à l’Inter Miami ; est-il toujours capable de marquer et de délivrer des passes décisives ? Oui, il peut encore aider l’Argentine parce que c’est Messi. Mais Ronaldo, surtout quand l’équipe doit défendre, n’apporte plus grand-chose. »

Et d’ajouter : « En tant qu’entraîneur, iriez-vous défier les meilleures nations en défendant à dix ? Ce serait un pari risqué. »

Il conclut : « Avec Messi, le constat est différent : il n’a jamais défendu, les équipes étaient toujours construites pour le libérer de toute contrainte tactique. »