Selon l’ancien directeur de l’Union, « le mensonge » serait à l’origine des crises de Hamdallah, qui aurait par ailleurs été victime d’une injustice à Djeddah

Fajr Hamed Al-Balawi, ex-directeur général d’Al-Ittihad, a révélé un épisode surprenant du passage d’Abdelrazak Hamdallah au club. L’attaquant marocain, alors sous le maillot du « Brigadier », avait été critiqué pour la façon dont il avait quitté le club.

L’impasse de l’été 2024, marquée par le refus du Marocain de jouer les seconds rôles derrière Karim Benzema, avait conduit à la résiliation de son contrat avant son départ pour Al-Shabab.

À ce sujet, Al-Balawi a déclaré : « J’ai côtoyé Hamdallah de près à Al-Ittihad. C’est une personne honnête qui n’aime pas mentir et qui souhaite obtenir la reconnaissance et les éloges qu’il mérite, car c’est un joueur formidable et extrêmement discipliné. »

Il a ajouté : « Hamdallah a réalisé de superbes performances avec Al-Ittihad, et il n’a pas causé de problèmes comme cela avait été évoqué auparavant. C’est un professionnel au plus haut niveau qui aime son travail, mais ce qui lui est arrivé l’a mis mal à l’aise. »

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Il a ajouté : « Hamdallah n’a pas reçu ses salaires pendant six mois, mais il s’est tu et a continué à s’entraîner et à jouer sans faiblir. Il a ensuite subi une injustice : on lui a retiré le numéro 9 pour le donner à Benzema. »

Il a ajouté : « Hamdallah aime la clarté et, lorsqu’il perçoit le contraire, il s’énerve et sort du cadre. Certains pensent qu’il cherche les ennuis, mais ce n’est pas le cas. Son départ d’Al-Shabab et d’Al-Nassr était dû au mensonge. »

En conclusion, il estime que « Al-Taawoun tirera un grand bénéfice de l’arrivée de Hamdallah, un joueur utile qui aime la sincérité, comme je l’ai dit ».