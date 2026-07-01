Selon l'Algemeen Dagblad, Arne Slot aurait déjà fait connaître sa position sur la perspective de devenir sélectionneur des Oranje

Depuis l’annonce du départ de Ronald Koeman de son poste de sélectionneur des Pays-Bas, Nigel de Jong, le directeur du football de haut niveau de la KNVB, doit trouver un successeur. Plusieurs noms ont immédiatement circulé. Pour nombre d’observateurs, Arne Slot incarne le profil idéal pour prendre les commandes de la sélection. Mikos Gouka, journaliste à l’Algemeen Dagblad, connaît la position de l’entraîneur de 47 ans et sait s’il est prêt à endosser ce rôle.

Auteur de l’ouvrage « Slot-bal » et proche du technicien depuis des années, il l’évoque dans le podcast « AD Voetbal » comme successeur potentiel.

« J’ai cru comprendre qu’il ne souhaitait rien faire cet été et qu’il ne rejoindrait aucun club. Certes, il affirme toujours préférer le football de club au football international, mais rien ne me laisse penser qu’il ne voudrait jamais entraîner l’équipe nationale néerlandaise », explique le journaliste.

Mieux encore, j’ai cru comprendre qu’il considérerait cela comme un honneur. La question est bien sûr de savoir si c’est le bon moment dans sa carrière. » Selon Gouka, Slot se demandera d’abord s’il existe suffisamment de perspectives au sein de cette sélection et s’il peut prétendre à la victoire en Ligue des Nations et à l’Euro 2028.

Il faudra aussi examiner le projet que la KNVB lui soumettra et l’équipe qu’il pourrait emporter avec lui. Je pense néanmoins qu’ils ont de bonnes chances s’ils le contactent », analyse Gouka. « Il s’éloignerait temporairement du football de club, mais on voit qu’un passage comme sélectionneur n’empêche pas un retour ensuite. Des entraîneurs comme Nagelsmann (Allemagne) ou Tuchel (Angleterre) ont d’ailleurs rapidement retrouvé un banc de club après leur passage en sélection. »

Arrivé à Liverpool à l’été 2024 pour succéder à Jürgen Klopp, il avait immédiatement conquis la Premier League avant de connaître un exercice 2025 plus délicat.

Sa deuxième saison s’est toutefois avérée bien plus difficile. Avant même le coup d’envoi, il a dû faire face au décès de Diogo Jota, victime d’un accident de la route. Sportivement, les attentes élevées n’ont pas été comblées : Liverpool a terminé cinquième de la Premier League, arrachant de justesse sa qualification pour la Ligue des champions.