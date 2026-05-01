Selon l’émission « Voetbalpraat » sur ESPN, le FC Twente s’apprête à céder trois défenseurs de haut niveau cet été. Bart van Rooij, Ruud Nijstad et Mats Rots entament leurs dernières semaines à Enschede.

Une décision qui peut paraître précoce pour Nijstad (18 ans) et Rots (20 ans), mais Twente semble dans l’incapacité de conserver ces grands espoirs.

Si le central Nijstad devrait rejoindre un grand club européen, le latéral gauche Rots, selon le présentateur Jan Joost van Gangelen, se montre ouvert à des projets plus atypiques.

« Je ne le connais pas personnellement, mais j’ai entendu dire qu’il était un peu opportuniste. Si un grand club se présente, ça lui convient, mais si les Saoudiens débarquent avec une liasse de billets, il n’hésitera pas non plus. C’est à chacun de décider, bien sûr », analyse Van Gangelen.

Le journaliste Tijmen van Wissing, de RTV Oost, confirme cette tendance : « Il a ce côté nonchalant et prend la vie comme elle vient. » Van Gangelen le regrette un peu : « Parce qu’il est vraiment bon ! »

International espoir avec les Jong Oranje, il compte déjà quarante matchs officiels avec Twente et est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

Il ne serait d’ailleurs pas surprenant que des formations de Saudi Pro League entrent aussi dans la course, tant les jeunes talents européens sont de plus en plus attirés par le Moyen-Orient.