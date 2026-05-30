Selon Fabrizio Romano, la déclaration de Mohamed Salah sur Liverpool au début du mois a fortement pesé dans la décision de limoger l’entraîneur Arne Slot. Samedi, le club a officialisé le départ du technicien néerlandais, pointé du doigt pour les performances décevantes de la saison écoulée.

Dans une vidéo publiée samedi sur YouTube, Romano livre les dernières informations sur le départ de l’entraîneur. « On m’a dit que la relation entre les deux parties n’était pas aussi bonne qu’auparavant dans les premiers jours qui ont suivi la fin de la saison », explique le journaliste italien. « Ils ont décidé de prendre quelques jours ou une semaine pour réfléchir et la conclusion est qu’Arne Slot est parti. »

« N’oubliez pas le moment crucial : la publication de Mohamed Salah, il y a quelques semaines. Mo Salah a rarement recours aux réseaux sociaux pour s’exprimer ; il préfère généralement passer par la presse. »

Cette fois, il a choisi les réseaux sociaux pour exprimer des griefs que la majorité du vestiaire partageait, comme en témoignent les nombreux « j’aime » de ses coéquipiers. Il a critiqué le niveau de jeu de Liverpool et estimé qu’il était inacceptable pour un club de ce rang d’afficher de telles performances si irrégulières. Cette prise de position a pesé dans la balance. »

Le message en question, publié il y a deux semaines par l’attaquant égyptien, exprimait son désir de « revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent ». Il ajoutait que « Liverpool doit être une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

À ce titre, il a adressé un message sans équivoque à Slot : « Sur ce point, il n’y a pas à négocier. Quiconque rejoint Liverpool doit s’y conformer. »

L’Égyptien a aussi rappelé qu’un club du calibre de Liverpool ne pouvait se contenter de victoires ponctuelles : « Gagner un match de temps en temps, ce n’est pas ce que Liverpool doit incarner. Toutes les équipes gagnent des matchs, mais Liverpool doit systématiquement briguer des titres. »

Sur Instagram, de nombreux coéquipiers – actuels (Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo) comme anciens – ont liké la publication de Salah, signe d’un large soutien au sein du groupe.