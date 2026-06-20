Selon Fabrizio Romano, un accord est conclu : l’Inter Miami de Lionel Messi accueille une nouvelle star mondiale

L'Inter Miami va enfin pouvoir compter sur Casemiro. Selon Fabrizio Romano et son désormais célèbre « here we go », le transfert est acté : il ne manque plus que l'annonce officielle.

Un accord est conclu, il ne reste plus qu’à finaliser les « formalités ».

La présence de Lionel Messi aurait été un facteur déterminant : le Brésilien serait impatient de jouer à ses côtés, ce que les autres clubs n’ont pas réussi à lui offrir.

À Manchester United, le milieu de terrain a parfois retrouvé son niveau de forme passé cette saison, mais les Red Devils ont tout de même décidé de ne pas activer l’option prolongeant automatiquement son contrat d’une année supplémentaire.

L’effectif floridien, déjà renforcé par Messi, Luis Suárez et Rodrigo de Paul, accueille donc un nouveau joueur confirmé au plus haut niveau.

Présentement aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde avec le Brésil, le milieu de terrain a d’ailleurs été titulaire ce soir lors de la victoire 3-0 de la Seleção contre Haïti.