Selon Fabrizio Romano, Mohamed Salah aurait joué un rôle clé dans le départ d’Arne Slot de Liverpool

Selon Fabrizio Romano, la déclaration de Mohamed Salah sur Liverpool au début du mois a grandement pesé dans la décision de limoger l’entraîneur Arne Slot. Samedi, le club a officialisé le départ du technicien néerlandais, pointé du doigt pour les performances décevantes de la saison écoulée.

Dans une vidéo publiée samedi sur YouTube, Romano a détaillé les coulisses de ce départ : « On m’a dit que la relation entre les deux parties n’était pas aussi bonne qu’auparavant dans les premiers jours qui ont suivi la fin de la saison », explique le journaliste italien. « Ils ont décidé de prendre quelques jours ou une semaine pour réfléchir avant de prendre une décision, et la conclusion est qu’Arne Slot est parti. »

« N’oubliez pas quel a été le moment crucial : la publication de Mohamed Salah, il y a quelques semaines. Mo Salah a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, ce qu’il ne fait pas souvent. S’il veut dire quelque chose, il le fait généralement devant la presse. C’est là qu’il dit ce qu’il veut. »

Cette fois, il a choisi les réseaux sociaux pour exprimer des griefs que la majorité du vestiaire a approuvés en les likant. Il a critiqué le niveau de jeu de Liverpool et estimé inadmissible que le club affiche de telles performances irrégulières. Une prise de position qui a pesé dans la balance. »

Le message en question, publié il y a deux semaines par l’attaquant égyptien, exprimait son souhait de « revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent ». Il ajoutait que « Liverpool doit être une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Il a d’ailleurs adressé un message sans équivoque à Slot : « Sur ce point, il n’y a pas à négocier. Quiconque arrive à Liverpool doit s’y conformer. »

Il a aussi rappelé qu’une victoire de temps en temps ne suffit pas pour un club du calibre de Liverpool : « Gagner un match ici et là, ce n’est pas l’ADN de Liverpool. Toutes les équipes gagnent des matchs, mais Liverpool doit toujours être en lice pour des trophées. »

Sur Instagram, de nombreux coéquipiers – actuels (Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliott, Wataru Endo) comme anciens – ont liké la publication de Salah, signe d’un soutien tacite à ses propos.