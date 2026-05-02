Selon ESPN, voici la véritable raison derrière le carton jaune controversé reçu par l’ailier du PSV, Perisic

Ivan Perisic ne sera pas sur la pelouse samedi soir pour la rencontre PSV-Ajax, et son absence alimente les spéculations. Peter Bosz dément tout conflit avec le Croate, lequel aurait cherché à écoper volontairement d’un carton jaune lors du dernier match contre le PEC Zwolle. L’entraîneur précise que Perisic, suspendu, sera « simplement présent dans le stade » samedi, tandis que Hugo Borst assure connaître la véritable raison de cette sanction surprenante.

Ce déplacement chez l’Ajax revêt par ailleurs une saveur spéciale pour Bosz : il fêtera son centième match sur le banc du PSV, une étape personnelle significative. Pourtant, il garde la tête froide.

« Je ne m’attendais pas à tenir aussi longtemps », a-t-il confié à ESPN. Avec un sourire, il a évoqué sa carrière d’entraîneur, au cours de laquelle il a dû partir prématurément à plusieurs reprises. « Quand on commence, on n’y pense pas, car en général, on est licencié en tant qu’entraîneur. »

La situation a été clarifiée cette semaine : après son carton jaune contre PEC Zwolle, le vétéran est bien suspendu pour le voyage à Amsterdam. Bosz a confirmé vendredi, en conférence de presse, avoir réglé l’incident en interne.

Selon l’entraîneur, aucun conflit n’est à signaler : « Ce qui a été discuté reste entre lui et moi », a-t-il tranché. Il a par ailleurs coupé court aux rumeurs : Perisic sera bien au Johan Cruijff ArenA et n’a pas regagné la Croatie, contrairement aux spéculations de milieu de semaine.

Sur le plateau de l’émission De Eretribune, diffusée sur ESPN, Hugo Borst a affirmé samedi soir que Perisic avait en réalité cherché ce carton jaune, car il devait subir une petite intervention médicale et aurait de toute façon manqué la rencontre face à l’Ajax. Une suspension lui convenait donc parfaitement.