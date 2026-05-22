Memphis Depay est engagé dans une véritable course contre la montre. L’attaquant a multiplié les séances de rééducation ces dernières semaines pour soigner sa lésion à la cuisse, tandis que le sélectionneur Ronald Koeman surveille attentivement son évolution en vue de la liste pour la Coupe du monde.

Il a manqué les huit dernières rencontres de championnat avec les Corinthians en raison de cette lésion, ce qui alimente les interrogations sur sa participation à la Coupe du monde.

L’attaquant doit absolument retrouver son rythme, car Ronald Koeman avait initialement précisé en mars qu’il ne l’emmènerait au Mondial que s’il était à 100 % de ses capacités ; le sélectionneur est ensuite revenu sur ses propos, estimant qu’un Memphis même légèrement diminué pourrait tout de même s’avérer utile.

Selon ESPN, l’attaquant ressent désormais une gêne dans l’autre jambe, un phénomène courant en rééducation. Les Corinthians, prudents, refusent donc de prendre le moindre risque : il ne retrouvera le terrain qu’une fois déclaré à 100 % afin d’éviter toute rechute. Le club en profite pour négocier la prolongation de son contrat.

Vendredi, il était encore absent lors de la rencontre de Copa Libertadores contre Peñarol (1-1), mais, dans l’ombre, l’optimisme grandit quant à un retour imminent.

Selon les informations d’ESPN, il y a désormais « très grande chance » pour qu’il réintègre le groupe face à l’Atlético Mineiro, même s’il débutera probablement sur le banc avant d’entrer en jeu quelques minutes.

Ce match face à Mineiro sera le dernier test avant l’annonce, le 27 mai, de la liste définitive de Koeman pour la Coupe du monde.