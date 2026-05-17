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Selon ESPN, un nom inattendu figure parmi les candidats au poste d’entraîneur principal de l’Ajax

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Selon Cristian Willaert d’ESPN, l’Ajax maintiendrait toujours Óscar García sur sa short-list pour le poste d’entraîneur principal la saison prochaine.

Vendredi, MARCA annonçait un accord verbal entre l’Ajax et Míchel, actuellement à Gérone, information rapidement démentie par De Telegraaf.

Willaert confirme ces informations dans l’émission Goedemorgen Eredivisie, tout en précisant que Míchel reste bien candidat.

Óscar García, actuel entraîneur intérimaire à Amsterdam, reste également en lice : « Il n’est pas en tête de liste, mais il est toujours candidat. »

Willaert ajoute qu’un autre entraîneur néerlandais est également suivi de près, sans que son identité soit dévoilée.

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