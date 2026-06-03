L'Ajax s'est renseigné en début de semaine sur la disponibilité de Dani Ceballos au Real Madrid. Les spécialistes du mercato Fabrizio Romano et Matteo Maretto confirment cet intérêt et ces premiers contacts, mais ESPN reste sceptique. Selon la chaîne américaine, le milieu de terrain serait « inatteignable ».

Le départ du milieu de terrain semble acté : déjà marginalisé, il a récemment brisé avec l’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa, ce qui a entraîné son exclusion du groupe pour la rencontre suivante.

Cette saison, le milieu de terrain de 29 ans n’a disputé que 23 matchs, soit 826 minutes, un bilan bien maigre pour un joueur qui a porté le maillot madrilène à 215 reprises, inscrivant sept buts et délivrant seize passes décisives.

Les Amstellodamois estiment pouvoir profiter de ce contexte et ont approché le Real Madrid en début de semaine pour explorer les possibilités, ont confirmé Romano et Maretto.

Ce n’est pas la première fois que le nom du milieu de terrain est évoqué à Amsterdam : déjà l’hiver dernier, il avait été fortement associé au club ajacide sans que le dossier aboutisse.

Selon ESPN, le montant du transfert, estimé à environ six millions d’euros, ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable pour l’Ajax, qui serait prêt à investir cette somme.

Toutefois, ESPN demeure sceptique : le principal obstacle n’est pas le montant du transfert, mais le salaire du joueur. Ce dernier devrait accepter une baisse significative de ses émoluments pour finaliser son arrivée à Amsterdam.