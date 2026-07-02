Cristiano Ronaldo dispute actuellement sa dernière Coupe du monde. C'est ce qu'a déclaré jeudi sa sœur, Kátia Aveiro, sur Sport TV. L'attaquant de 41 ans affrontera la Croatie avec le Portugal en seizièmes de finale. En cas de victoire, l'Espagne sera l'adversaire en huitièmes de finale.

« D’après les informations dont je dispose, il va faire ses adieux. Pas aujourd’hui, mais je pense que c’est sa tournée d’adieu. Je parle ici de l’équipe nationale. Selon une source fiable, c’est sa « dernière danse », cette Coupe du monde. Alors, profitez-en encore un peu », a déclaré la sœur du vétéran peu avant d’entrer dans le stade de Toronto.

Kátia Aveiro se dit avant tout très fière de son frère. « Il domine depuis plus de vingt ans. Regardez où nous en sommes aujourd’hui, la famille Aveiro. Et d’où nous venons. Regardez les épreuves que ma mère a endurées. Pensent-ils que les critiques peuvent entamer notre joie ? Jamais ! »

La sœur de Ronaldo se dit confiante avant la rencontre : « J’ai confiance et c’est nous qui rirons à la fin. Cristiano est serein, moins nerveux que nous. J’ai ressenti une bonne énergie et de la confiance. Pour nous, les supporters, c’est rassurant. »

« L’Espagne en huitièmes ? Peu importe l’adversaire, nous sommes prêts », a-t-elle ajouté, confiante, après la victoire aisée des Espagnols 3-0 contre l’Autriche.

Ronaldo compte 231 sélections et 145 buts sous le maillot portugais. Capitaine charismatique, il a conquis l’Euro 2016 et deux Ligues des Nations. Son Graal reste le titre mondial.

Son avenir en sélection reste incertain : il n’a pas encore tranché et se consacre entièrement à la réussite du Portugal lors de la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.