Selon Chris Woerts, l’Ajax et le Feyenoord envisagent de soutenir le NAC dans le contentieux judiciaire né de l’affaire des passeports

L’affaire dite « Paspoortgate » n’est pas encore close. Sur le plateau de l’émission « Vandaag Inside », Chris Woerts a révélé que plusieurs clubs d’Eredivisie envisagent de se joindre au NAC Breda si le procès est gagné.

Après la rencontre Go Ahead Eagles – NAC (6-0), l’éligibilité de Dean James avait été remise en cause : naturalisé, le latéral indonésien ne possédait plus de permis de travail et de séjour valide aux Pays-Bas.

Woerts a approuvé la réclamation controversée du NAC. « Le NAC a tout à fait raison. Ils ont simplement suivi le règlement. Si vous alignez un joueur qui n’est pas autorisé à jouer, vous essuyez une défaite 3-0. »

Johan Derksen et Wilfred Genee se sont dits surpris, le second affirmant même que l’ensemble des clubs de l’Eredivisie, hormis celui de Breda, désapprouvent la réclamation. Le spécialiste du marketing sportif a toutefois réfuté cette affirmation.

« Jeudi, une réunion a eu lieu entre l’ECV et la KKD. Seuls cinq clubs ont pris la parole », a-t-il révélé. « Les clubs qui ont aligné ces joueurs se sont plaints, ils n’ont pas mâché leurs mots. »

L’homme d’affaires de 67 ans a même proposé une solution plus radicale : « En réalité, tous ces matchs devraient être perdus sur tapis vert, 3-0, avec effet rétroactif. » Genee et Derksen ont alors manifesté leur désaccord. « Quelle absurdité », a lancé le présentateur de Vandaag Inside.

Woerts affirme par ailleurs que plusieurs clubs soutiennent désormais le NAC : « Feyenoord, l’Ajax, le FC Twente, le FC Volendam et Telstar ont tous dit au NAC : “Si vous gagnez, nous nous joindrons à vous dans cette affaire”. Le NAC a tout à fait raison. Les règles sont les règles. »