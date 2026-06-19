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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Selon cette prévision espagnole, l’Arabie saoudite est capable de nous éliminer, tandis que le Maroc a le potentiel d’aller loin dans la compétition

Espagne vs Arabie saoudite
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Écosse vs Maroc
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Arabie saoudite
É.-U.
Écosse
Maroc

La Coupe du monde aux États-Unis sera-t-elle le théâtre d’un nouveau souffle arabe ?

Félix Díaz, rédacteur en chef du journal espagnol « Marca », a livré des pronostics audacieux sur le parcours de l’Arabie saoudite et du Maroc lors de la Coupe du monde 2026.

Lors de la première journée, l’Arabie saoudite a fait match nul contre l’Uruguay (1-1), tout comme le Maroc face au Brésil, ce qui a incité de nombreux experts à évoquer l’essor des équipes arabes.

Dans une interview accordée à l’émission « Dorina Ghir », il a déclaré : « La sélection saoudienne est capable de nous battre, car elle dispose de nombreux atouts de taille. »

Défi et fierté : comment la sélection saoudienne va-t-elle faire face à la « Roja » ?

Il a ajouté : « Tout est possible dans le football : la sélection saoudienne peut tenir tête à l’Espagne et est sans aucun doute capable de remporter la victoire. »

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Il a poursuivi : « La sélection saoudienne peut se qualifier pour le tour suivant, tout comme le Maroc, qui compte parmi les meilleures équipes du monde. »

Il a conclu : « L’Espagne n’est plus tout à fait la même, mais elle possède encore des joueurs capables de changer la donne. Nous verrons bien ce qui se passera. »

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