Félix Díaz, rédacteur en chef du journal espagnol « Marca », a tenu des propos retentissants dans lesquels il livre ses pronostics sur le parcours de l’Arabie saoudite et du Maroc lors de la Coupe du monde 2026.

Lors de la première journée, l’Arabie saoudite a fait match nul contre l’Uruguay (1-1), tout comme le Maroc face au Brésil, ce qui a incité de nombreux experts à évoquer la bonne forme des équipes arabes.

Invité de l’émission « Dorina Ghir », il a affirmé : « La sélection saoudienne est capable de nous battre, car elle possède de nombreux atouts exceptionnels. »

Défi et fierté : comment la sélection saoudienne va-t-elle aborder la rencontre face à la Roja ?

Il a ajouté : « Tout est possible dans le football : la sélection saoudienne peut tenir tête à l’Espagne et est sans aucun doute capable de remporter la victoire. »

Il a ajouté : « La sélection saoudienne peut se qualifier pour le tour suivant, tout comme le Maroc, qui figure parmi les meilleures équipes mondiales. »

Il a conclu : « L’Espagne n’est plus tout à fait la même, mais elle possède encore des joueurs capables de faire basculer un match. Nous verrons ce qu’il adviendra. »