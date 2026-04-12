La Coupe du monde pourrait sourire à nouveau à l’Italie : selon plusieurs sources, le retrait de l’Iran, lié à la crise politique avec les États-Unis, pourrait entraîner l’organisation d’un mini-tournoi de repêchage entre plusieurs nations non qualifiées.

Éliminés aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages européens, les Azzurri pourraient donc saisir une ultime chance de changer leur destin.

La participation de la sélection iranienne à la compétition estivale demeure incertaine en raison du conflit armé impliquant Téhéran, malgré les assurances du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui confirme que l’équipe asiatique est bien engagée dans le groupe G aux côtés de l’Égypte, de la Belgique et de la Nouvelle-Zélande.

Pour l’instant, le programme de l’Iran prévoit un premier match le 16 juin face à la Nouvelle-Zélande, puis une rencontre avec la Belgique en Californie et enfin un duel contre l’Égypte au Lumen Field de Seattle.

Des barrages intercontinentaux inédits

Téhéran pourrait être contraint au forfait, la FIFA ayant confirmé que les rencontres de la sélection resteront sur le sol américain, une décision qui place l’instance dans une position délicate à quelques semaines du coup d’envoi.

Selon The Athletic, un barrage continental exceptionnel pourrait alors être organisé.

Ces barrages opposeraient deux sélections asiatiques et deux européennes parmi celles qui n’ont pas obtenu leur billet pour le tournoi.

Grâce à son classement mondial, l’Italie apparaît comme un candidat quasi certain pour l’une des deux places européennes dans ce barrage potentiel, sous réserve que le retrait iranien soit officiellement confirmé.

L'Italie a été battue par la Bosnie-Herzégovine et manqué sa qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après 2018 et 2022. Ce revers a entraîné le départ de Gennaro Gattuso et la démission du président de la Fédération italienne.

La sélection des Émirats arabes unis pourrait aussi être concernée par ce barrage exceptionnel, puisqu’elle a été éliminée par l’Irak, qualifiée pour le barrage intercontinental puis pour la phase finale.

Interrogée sur le sujet, la FIFA a réaffirmé qu’elle attendait le respect du calendrier initial des rencontres.