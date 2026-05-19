Sélection portugaise : sixième Coupe du monde pour Cristiano Ronaldo ; Roberto Martínez manque l'occasion de débaucher un grand talent français

Le sélectionneur Roberto Martínez a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo, 41 ans, participera pour la sixième fois de sa carrière à la compétition la plus prestigieuse du football mondial.

Le champion d’Europe 2016 affrontera la Colombie, le Congo et l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde et se rendra aux États-Unis cet été avec un effectif solide.

Dans sa liste de 27 joueurs, le sélectionneur a retenu quatre gardiens : Diogo Costa, José Sá, Rui Silva et Ricardo Velho.

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias et Tomás Araújo forment le groupe des neuf défenseurs.

Au milieu de terrain, Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes et Bernardo Silva auront la charge de dynamiser le jeu.

En attaque, João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos et Ronaldo auront pour mission de faire trembler les filets.

À noter l’absence de Kroupi.

Le journal sportif portugais A Bola évoquait encore la semaine dernière la possibilité de voir Junior Kroupi (AFC Bournemouth), 19 ans, créer la surprise dans la liste du sélectionneur.

L’attaquant, auteur de douze buts en Premier League cette saison, aurait pu changer de nationalité sportive grâce à sa mère portugaise. Pour l’instant, il reste donc international junior français.