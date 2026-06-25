Sélection nationale italienne : pour Malagò, l'heure est venue de faire son choix : Mancini (cote à 1,72) est donné favori face à Conte (cote à 2,00)

C’est désormais officiel : Giovanni Malagò succède à Gabriele Gravina au poste de président de la FIGC, ce dernier ayant présenté sa démission après l’élimination de l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Une fois la déception digérée, la Nazionale devra tourner la page, à commencer par le choix du banc. La nomination du prochain sélectionneur sera l’un des premiers et des plus délicats dossiers que le nouveau patron du football italien devra gérer.





Pour les bookmakers, c’est un duel annoncé, comme un retour en arrière. D’après les experts de Snai et Sisal, Roberto Mancini occupe la pole position : le retour du sélectionneur vainqueur de l’Euro 2020 est coté à 1,72. Juste derrière, l’ancien mentor de Naples, Antonio Conte, et sa possible seconde aventure avec les Azzurri suivent à 2,00. Derrière ce duo, Claudio Ranieri pointe à 8,00, tandis que l’option Pep Guardiola, perçue comme un véritable rêve, est cotée à 16,00. Le casting pour la nouvelle reconstruction de la Nazionale est ouvert : c’est à Malagò qu’il revient de décider à qui confier les clés du renouveau.