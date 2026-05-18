Sélection brésilienne pour la Coupe du monde : Neymar fait son retour après deux ans et demi d’absence, tandis qu’Antony est absent

Neymar fait son retour en sélection brésilienne. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a intégré l’attaquant de Santos, âgé de 34 ans, dans son groupe pour la Coupe du monde, a-t-il annoncé lundi soir.

Le joueur n’avait plus été convoqué depuis octobre 2023. Après son transfert retentissant du Paris Saint-Germain à Al-Hilal, estimé à 90 millions d’euros en août 2023, il s’était progressivement effacé de la scène internationale.

Cette absence était principalement due à une série de blessures : rupture des ligaments croisés, problèmes aux ischio-jambiers et lésion du ménisque. En raison de ces pépins physiques récurrents, il a également manqué plusieurs rencontres avec son club cette saison. En quinze matchs officiels, il a tout de même inscrit six buts et délivré quatre passes décisives.

Malgré ces aléas, Ancelotti a décidé de le rappeler. Il s’agira de la quatrième Coupe du monde pour l’attaquant, déjà présent en 2014, 2018 et 2022.

À ses côtés, figurent notamment Alisson Becker, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro, Endrick, Vinícius Júnior et Raphinha.

l’attaquant de Chelsea João Pedro (8 sélections), le milieu de terrain des Blues Andrey Santos (6 sélections), le défenseur du FC Porto Thiago Silva (113 sélections), l’attaquant de Tottenham Hotspur Richarlison (54 sélections) et l’ailier du Real Betis Antony (16 sélections) ont, eux, essuyé une grosse déception : ils ne feront pas partie de l’aventure estivale.

Le Brésil entamera sa Coupe du monde dans la nuit du 13 au 14 juin face au Maroc, avant d’affronter Haïti dans la nuit du 19 au 20 juin et l’Écosse dans la nuit du 24 au 25 juin.

Liste complète des 26 joueurs convoqués :

Gardiens : Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Wéverton (Grêmio).

Défenseurs : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Saint-Pétersbourg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (AS Rome).

Milieux de terrain : Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Ittihad Club), Lucas Paquetá (Flamengo).

Attaquants : Endrick (Olympique Lyonnais), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit Saint-Pétersbourg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelone), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).