Le Marocain Tarik Sektioui, sélectionneur de l'équipe d'Oman, a exprimé sa tristesse après la défaite face à l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face à Oman sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui les a opposés samedi soir, au stade Al-Inma de Djeddah, dans la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe.

Sektioui a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match rapportée par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Le score est lourd, franchement, nous nous sommes sentis mal à l'aise, et nous aurions voulu gagner. »

Il a ajouté : « En première mi-temps, nous avons été très mauvais, et nous leur avons offert les premier et deuxième buts. En seconde mi-temps, notre prestation a été meilleure, et cela aurait pu nous donner une dose de confiance sur le plan psychologique, mais le résultat est décevant. »

Il a poursuivi : « Malgré ce résultat décevant, il ne changera pas notre méthode de travail. Affronter l'Arabie saoudite exigeait un niveau élevé sur les plans physique et mental, ainsi que de remporter les duels aériens et au sol, mais ceux-ci ont tourné en faveur de l'Arabie saoudite. »

Il a enchaîné : « Si le rêve est une habitude, il nécessite du travail, et les joueurs que nous avons choisis l'ont été en fonction des éléments dont nous disposions, et l'adversaire était meilleur. »

Il a ajouté : « J'ai remercié les joueurs car ils ont donné leur cœur et leur âme, et ils n'ont pas ménagé leurs efforts. En seconde mi-temps, nous avons changé sur le plan tactique, et nous avons terminé la rencontre avec trois défenseurs. »

Il a poursuivi : « Nous aurions pu, si nous avions marqué un but, donner à nos joueurs l'espoir d'accrocher l'égalisation, mais l'envie et la puissance de l'Arabie saoudite se sont dressées entre nous et notre objectif, et nous devons fournir un travail acharné pour réaliser nos rêves. »

Il a complété : « En première mi-temps, l'adversaire était meilleur sur le plan physique et de la vivacité, et peut-être que le match précédent nous a épuisés, mais le joueur doit prendre du repos pour entamer la nouvelle saison avec un niveau de condition physique correspondant à ce qu'exigent des tournois de ce genre. »

Il a développé : « Je pense que la manière qui nous a rendus compétitifs repose sur le pressing et le gain des duels ; l'adversaire disposait d'une souplesse physique. Nous n'avions pas de problème de concentration, mais lorsqu'on n'est pas bon sur le plan physique, cela peut engendrer des problèmes de concentration. »

Il a nuancé : « Nous espérons que l'équipe d'Oman ne restera pas dépendante d'un coup de chance. Nous avons peut-être perdu aujourd'hui, mais tant qu'il y a de l'espoir et que nous sommes toujours en course, nous ne baisserons pas les bras. »

Il a conclu : « Nous devons analyser les causes de la défaite, et nous espérons progresser et nous améliorer, tout en étant réalistes quant aux problèmes que nous rencontrons et aux solutions qui leur conviennent. »

La situation de l'équipe d'Oman dans la Coupe du Golfe s'est compliquée après la défaite face à l'Arabie saoudite, son total étant resté bloqué à un seul point, ce qui la place à la troisième place du classement, rendant ses chances de qualification très difficiles.

L'équipe d'Oman a besoin de battre le Koweït lors de leur prochain match, mardi prochain, avec une défaite de l'Irak face à l'Arabie saoudite, au même moment, pour se qualifier, à condition de combler le grand écart de buts entre les deux formations.