Sektioui défie les Émirats arabes unis : critiquez-moi, moi seul, tout le monde avait prédit l'élimination d'Oman

Le Marocain Tarik Sektioui, sélectionneur de l'équipe d'Oman, a lancé un message de défi avant la rencontre face aux Émirats arabes unis, prévue demain samedi au stade Prince Abdallah Al-Faisal, en demi-finale de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 », assurant que son équipe était prête mentalement et physiquement à disputer ce choc tant attendu.

Sektioui a déclaré lors de la conférence de presse : « Nous sommes prêts mentalement, physiquement et sur le plan de la santé pour ce match, et il nous reste encore une dernière séance d'entraînement. Les joueurs entreront sur le terrain avec le cœur et l'esprit tournés vers le peuple omanais, pour le rendre heureux. »

Il a ajouté : « Tout le monde s'attendait à voir Oman éliminé, mais le football est pour moi une école de la vie qui dépasse les limites du rectangle vert, et chaque jour il nous donne des leçons qui touchent à des choses plus grandes que le football. »

Il a poursuivi : « Que celui qui veut critiquer m'adresse ses critiques à moi, car les joueurs, eux, fournissent un travail formidable. Le football omanais donne aux joueurs, par rapport à d'autres, une grande volonté de surmonter les difficultés. Nous avons des joueurs expérimentés, et d'autres très jeunes qui ne doivent pas être exposés aux critiques. »

















Sektioui a insisté sur le respect qu'il porte à la sélection émiratie, affirmant : « Nous ne nous sous-estimons pas, et dans le même temps nous respectons l'adversaire. Les Émirats arabes unis sont pour nous comme toutes les sélections que nous affrontons. Une demi-finale parle d'elle-même, et sur 90 minutes il n'y a pas de grandes différences entre les deux équipes. »

Le sélectionneur d'Oman a révélé les acquis engrangés par son équipe durant le tournoi, expliquant : « La sélection omanaise tire beaucoup de profit de cette compétition et se montre sous un meilleur jour malgré les difficultés. Je le dis clairement : la sélection omanaise grandit lors de la Gulf Cup 27. »

Tarik Sektioui a ajouté : « La sélection omanaise est connue dans le Golfe et en Asie, et le niveau qu'elle a atteint n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une planification qui dure depuis des années afin de bâtir une équipe pour l'avenir, qui est désormais arrivée à un stade de maturité. »









Au sujet de son adversaire en demi-finale, Sektioui a déclaré : « J'ai déjà affronté la sélection émiratie lors de la Coupe arabe, et je connais aussi le championnat émirati. L'actuelle sélection des Émirats arabes unis n'est pas celle d'avant, elle a connu de grands changements, y compris au niveau du staff technique. »

Le sélectionneur de l'équipe d'Oman a souligné que les Émirats arabes unis avaient tiré profit de leur dernier match dans le tournoi grâce à une opération de rotation, dans le but de préparer les joueurs à la rencontre de demi-finale.

En conclusion de la conférence, et après les excuses présentées par un journaliste irakien concernant les propos tenus par certains médias irakiens à l'issue du dernier match, Sektioui a répondu : « Je salue le peuple irakien frère, c'est un peuple formidable et distingué. Le football est un jeu qui rassemble les peuples, et lorsque le coup de sifflet final retentit, tout s'arrête. »