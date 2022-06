Seize joueurs français dans les 100 nominés pour le Golden Boy

Tuttosport a révélé la liste des 100 joueurs en lice pour remporter le prix du Golden Boy, qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans.

On connaît les cent prétendants au trophée de Golden Boy, décerné chaque année par Tuttosport pour récompenser le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans d'Europe.

Qui pour succéder à Pedri ?

Parmi les favoris, on retrouve notamment Eduardo Camavinga, qui sort d'une première saison très prometteuse et couronnée de succès avec le Real Madrid, ou le très jeune Gavi, 17 ans et déjà petit phénomène du Barça et de la Roja.

A noter également que le tenant du titre, Pedri, sera à nouveau en course pour essayer d'être sacré une deuxième fois.

Adeyemi (Dortmund), Doku (Rennes), Elanga (Manchester United), Fati (Barcelone), Gravenberch (Ajax puis Bayern), Musiala (Bayern), Sulemana (Rennes)... La liste est longue, alors que les 20 finalistes seront annoncés le 15 octobre prochain.

Parmi les lauréats de ces dernières saisons, l'on retrouve notamment Erling Haaland, Kylian Mbappé, Joao Felix, Matthijs de Ligt, Raheem Sterling ou encore Paul Pogba.

L'article continue ci-dessous

Seize Français en course

La France sera d'ailleurs une nouvelle fois très bien représentée, avec l'espoir de voir un tricolore succéder à la Pioche et au génie de Bondy.

Ils seront ainsi seize à espérer, à commencer donc par l'ancien rennais Camavinga, qui sera bien accompagné : Agoumé (Inter Milan), Cherki (OL), Kalimuendo (Lens), Ali-Cho (Angers), Ekitiké (Reims), Lihadji (Lille), Lukeba (OL), Mbuku (Reims), Kouassi (Bayern), Rutter (Hoffenheim), Estève (Montpellier), Gusto (OL), Soppy (Udinese), Antiste (Spezia) et Wahi (Montpellier).

Les journalistes européens vont désormais devoir décider laquelle de ces jeunes pousses leur a le plus tapé dans l'oeil cette saison.