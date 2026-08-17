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Séisme sur le mercato : Al-Ittihad passe à l'action pour arracher Kessié dans les derniers instants

Mercato
Franck Kessié
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Côte d’Ivoire
Arabie saoudite

A-t-il parlé ?

Des rapports de presse ont fait éclater, ce lundi soir, une surprise de taille concernant le retour d'Al-Ittihad dans les négociations avec l'Ivoirien Franck Kessié, en vue de le recruter durant le mercato estival en cours.

À lire aussi : surprise retentissante, les détails du transfert du siècle entre Al-Qadisiyah et Al-Nassr

Kessié avait quitté les rangs d'Al-Ahli lors du mercato en cours, à l'issue de son contrat avec le club, ayant décidé de relever un nouveau défi en revenant en Serie A par la porte de la Juventus. Mais le transfert n'a pas encore été bouclé.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiyah », Al-Ittihad est de nouveau entré en négociations avec l'Ivoirien Franck Kessié, en vue de le recruter dans les prochains jours.

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Les sources d'« Al-Riyadiyah » ont précisé qu'Al-Ittihad a réalisé de grands progrès dans les négociations avec Kessié, mais qu'à cet instant aucun développement officiel n'est apparu.

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad avait tenté de recruter Kessié après son départ d'Al-Ahli, mais le joueur a tenu à rejoindre la Juventus, son désir premier étant de revenir dans la compétition au plus haut niveau.

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