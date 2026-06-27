Selon le site GiveMeSport, Manchester United s’intéresse de nouveau à l’attaquant anglais Ivan Toney, actuellement sous contrat avec Al-Ahli en Arabie saoudite. Les Red Devils souhaitent renforcer leur attaque pour la prochaine saison, mais plusieurs obstacles pourraient bloquer ce transfert et contraindre le joueur à rester dans le championnat saoudien.

Selon le site « GiveMeSport », Manchester United place Tony parmi les attaquants ayant séduit le staff technique, notamment grâce aux performances exceptionnelles qu’il a livrées avec Al-Ahli depuis son arrivée en Arabie saoudite.

Le rapport souligne que son salaire élevé à Al-Ahli représente un obstacle majeur à son arrivée à Old Trafford, l’attaquant anglais bénéficiant d’un contrat très lucratif qui risque de ne pas s’aligner sur la structure salariale du club mancunien.

Enfin, le joueur ne semble pas, à ce stade, enclin à quitter le championnat saoudien, malgré les rumeurs d’un retour en Premier League, car il se sent bien à Al-Ahly après sa première saison avec le club.

À lire aussi : Les répercussions du séisme américain… Qui est responsable de l’élimination surprise de l’Arabie saoudite de la Coupe du monde ?

Al-Ahli n’a pas encore tranché sur une éventuelle vente de son buteur anglais, toujours sous contrat pour deux ans. Le montant de l’indemnité de transfert reste inconnu, tout comme la volonté réelle du club de se séparer de l’un de ses atouts majeurs.

L’attaquant anglais est l’un des piliers de l’équipe, ayant joué un rôle clé dans les performances de l’Al-Ahly la saison passée, ce qui explique la prudence du club face à l’hypothèse d’un départ.

Une saison exceptionnelle avec l’Al-Ahly

L’attaquant de 30 ans a réalisé une saison remarquable sous le maillot de l’Al-Ahly, après avoir inscrit 32 buts en 32 matchs de la Roshen League, s’imposant ainsi comme l’un des meilleurs attaquants du championnat depuis son arrivée en provenance de Brentford.

Recruté à l’été 2024 pour environ 40 millions de livres sterling, l’attaquant avait déjà fait ses preuves à Brentford, inscrivant 36 buts en 83 matchs de Premier League et attirant ainsi l’attention des grands clubs européens.

Manchester United à la recherche d’un nouvel attaquant

L’intérêt des Red Devils pour Ivan Toney survient alors que l’avenir de l’attaquant néerlandais Joshua Zirkzee, dont la contribution la saison passée a déçu, reste incertain, poussant le club à chercher un avant-centre expérimenté capable de mener l’attaque.

Malgré l’intérêt manifeste des « Red Devils », tout indique pour l’instant qu’Ivan Toney restera à Al-Ahli : l’attaquant souhaite vivement poursuivre l’aventure et le club saoudien ne semble pas disposé à se séparer de l’une de ses stars avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.