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La sélection saoudienne des moins de 17 ans a signé une victoire historique face à son homologue française (1-0), l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde U17 « Qatar 2026 ». L'Arabie saoudite envoie ainsi un message fort à ses adversaires et remet les compteurs à zéro dans le groupe D, après avoir fait tomber l'un des principaux prétendants au titre.

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Ce succès saoudien a été obtenu dimanche soir, sur les terrains de l'Aspire Academy, lors de la deuxième journée de la phase de groupes. L'Arabie saoudite efface ainsi sa défaite spectaculaire face à l'Uruguay lors de la journée inaugurale et relance la lutte pour les deux billets qualificatifs pour le tour suivant.

La sélection saoudienne a dû attendre la 73e minute pour concrétiser ses tentatives et inscrire un but précieux, signé Shaman Al-Qahtani, qui a offert à son pays une victoire exceptionnelle face à la France.

Le but est venu au terme d'une action bien construite, menée par Zaid Al-Bouri sur le côté gauche. Parti balle au pied, il a percé avant de délivrer une superbe passe en profondeur à son coéquipier Shaman Al-Qahtani, qui n'a pas hésité à frapper du pied droit pour loger le ballon au fond des filets, provoquant une immense joie dans le camp saoudien.

Ce but est venu récompenser la solide prestation de l'Arabie saoudite tout au long de la rencontre. Ses joueurs ont affiché une discipline tactique évidente et une réelle capacité à résister au pressing français, tout en saisissant l'occasion décisive qui s'est présentée à eux en seconde période.

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Al-Hanfoush fait confiance à ses titulaires

Ahmed Al-Hanfoush, sélectionneur de l'Arabie saoudite des moins de 17 ans, a abordé la rencontre avec Abdullah Al-Mas dans les buts, devant qui étaient alignés Abdulrahman Al-Mami, Nawaf Al-Huwairi, Saif Al-Qarih et Marwan Al-Yami.

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Au milieu de terrain, le technicien saoudien s'est appuyé sur Abdullah Al-Batli, Shaman Al-Qahtani, Yahya Tariq et Abdullah Al-Dosari, tandis qu'Ammar Mimani et Fares Bouchaqra étaient chargés d'animer l'attaque.

Al-Hanfoush a conservé plusieurs cartes importantes sur le banc, à commencer par Zaid Al-Bouri, auteur de la passe décisive sur le but de la victoire, et Jawad Al-Hashem, mais aussi Musaed Al-Shammari, Abdullah Al-Nakhli, Nayef Al-Qahtani, Sultan Bin Mahri, Tamim Siraj, Hamad Al-Shammari, Yahya Saeed et Hamed Adam.

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L'entrée d'Al-Bouri s'est révélée particulièrement décisive : il a fait la différence dès qu'il en a eu l'occasion, confirmant l'importance des solutions offensives dont dispose le sélectionneur saoudien.

L'Arabie saoudite a retenu la leçon uruguayenne

La mission de la sélection saoudienne n'avait rien de simple lors de cette deuxième journée, d'autant qu'elle avait entamé son parcours par une défaite douloureuse face à l'Uruguay (2-3), au terme d'un match riche en rebondissements.

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L'Arabie saoudite avait mené à deux reprises au score grâce à deux penalties transformés par Fares Bouchaqra, mais n'avait pas su conserver son avantage et était repartie sans le moindre point, malgré la bonne prestation offensive de ses joueurs.

De son côté, l'équipe de France abordait la rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir lancé son tournoi par une large victoire face à Haïti (3-1), un match marqué par le doublé de l'ailier Luan Merifield.

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Mais la sélection saoudienne a su corriger les erreurs défensives aperçues face à l'Uruguay et a livré une prestation plus équilibrée, sans renoncer à son efficacité offensive, pour décrocher une victoire précieuse face à un adversaire doté d'un fort potentiel et de grandes ambitions dans ce tournoi.

Une lutte acharnée dans le groupe D

L'Arabie saoudite compte désormais 3 points, autant que la France, qui occupe la deuxième place à la différence de buts. L'Uruguay est en tête du classement avec 3 points, avant son affrontement très attendu face à Haïti dimanche soir, tandis que la sélection haïtienne ferme la marche sans le moindre point.

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Cette victoire replace l'Arabie saoudite au cœur de la course, alors qu'elle se devait de réagir après sa défaite inaugurale. La dernière journée sera donc décisive pour connaître les qualifiés du groupe D.

La sélection saoudienne participe à la Coupe du monde U17 pour la cinquième fois de son histoire, à l'occasion de cette édition organisée au Qatar jusqu'au 13 décembre prochain, avec la France, l'Uruguay et Haïti dans son groupe.

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L'Arabie saoudite peut s'appuyer sur un passé remarquable dans la compétition, marqué par son plus grand exploit : le titre mondial U17 remporté en 1989. Ce sacre demeure un moment charnière de l'histoire du football saoudien et offre à la génération actuelle une motivation supplémentaire pour réaliser un parcours exceptionnel.